中潭公路埔里到九龍路口段（台21線56K~66K），將於8月6日至8月16日進行路面刨除加封層，封閉單側車道進行施工，改單向1車道輪流通行，請用路人依施工標誌及人員指揮行駛。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板顯示的交通管制及訊息。查詢最新路況，可利用公路總局省道即時路況系統（http：／／168.thb.gov.tw），或撥打0800-001-822及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035，查詢最新路況。

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