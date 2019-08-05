中潭公路8／6─8／16路面刨除加封層 19:412019/08/05 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中潭公路埔里到九龍路口段（台21線56K~66K），將於8月6日至8月16日進行路面刨除加封層，封閉單側車道進行施工，改單向1車道輪流通行，請用路人依施工標誌及人員指揮行駛。 相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板顯示的交通管制及訊息。查詢最新路況，可利用公路總局省道即時路況系統（http：／／168.thb.gov.tw），或撥打0800-001-822及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035，查詢最新路況。 (中時 ) #中潭公路 #資訊 #施工 也許您會感興趣 推薦閱讀 國家地理雜誌 訂閱優惠 04:102019/08/01 產業特刊 施工機具吐黑煙 北市專案稽查 04:102019/08/02 地方新聞 彰化中央陸橋維修 西行連續11天封閉 12:322019/08/02 生活 光明河濱公園天幕及滾球場 使用不便改善 14:022019/08/02 生活 見婦烈日資源回收心不忍 中市暖警送愛心物資 14:442019/08/02 社會 中市建築物施工管理業務考核 連續兩年特優 19:172019/08/02 生活 埔里鎮大湳里 有9里逾800戶會停水 17:232019/08/05 生活 櫃買8/8上櫃審議會將審議安碁資訊上櫃案 17:202019/08/05 財經 侯市長夜間突襲環狀線工程 施工安全零容忍 18:352019/08/05 生活 南山境界之亂罰不罰 金管會月底決定 18:482019/08/05 財經 生活熱門新聞 觀光衝擊再擴大 陸團客9／1起禁走小三通 - 生活 情人節快來騷動了!唐綺陽曝4星座愛情別做... - 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 - 生活 再破今年新高 威力彩今晚頭獎上看16.5億元 - 生活 長期吃這款藥 失智風險恐大增 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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