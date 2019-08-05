陳為民、許聖梅、殯葬業者小冬瓜、退休警官高仁和近日錄高點綜合台節目《震震有詞》。陳為民一向有「鬼王」之稱，他總是有許多聽了讓人毛骨悚然的鬼故事，以他自身豐富的經驗，歸類來自異世界的訊息有3種可能，請人幫忙、警告意味及惡作劇。

陳為民透露求學時期曾撞見女鬼，當年他跟學長留校在雕塑工廠趕作業，那天已經晚上11點多，兩人將工廠笨重的大門關上並拴上門閂，他說：「當年屋簷都還是波浪板，突然間聽到有腳步聲蹦蹦跳跳，抬頭往上看，除了腳印，還很清楚看到是學校女生的制服，因為半夜了特別吵，我就破口大罵，突然間工廠的門砰的一聲被踹開。」他回憶，一旁的學長頻頻阻止他開罵，接下來看到一雙腳落到波浪板上發出巨大聲響，他親眼看到波浪板破了個大洞，碎片往下掉，但突然間一切都消失，而且回過神來竟完整如初。

陳為民驚訝地說：「那個年代的波浪板薄又易碎，不可能站人。」之後他聽學長透露有學姊在該地輕生，校內也流傳，只要跟學姊有緣，在校內又有狀況，她就會出現讓學生們看到，陳為民無奈地說：「看到學姊一個禮拜後，我留級！而且是留兩個級！」故事說完，主持人謝震武律師跟現場來賓忍不住大笑。

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(中時 )