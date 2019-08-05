國民黨台中市議會黨團今天南下力挺韓國瑜參選總統，並送太陽餅、肉粽預祝入主總統府。（柯宗緯攝）

台中市議會國民黨團呼籲全國各地民眾，一起來支持庶民總統，不要分裂，一定要團結，為自己和下一代以及台灣的未來努力。（陳世宗翻攝）

台中紅黑派高雄合體 送太陽餅祝韓入主總統府

國民黨台中市議會黨團約30位議員今（5）日南下高雄，為國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜打氣，紅派大老張清堂、黑派大老顏清標雙雙合體，象徵紅黑派大團結挺韓，黨團書記長張瀞分也特地帶太陽餅、粽子，預祝韓國瑜當選總統，同時像太陽一樣，帶領黨籍立委參選人全壘打。

韓國瑜今晚約6點30分抵達晚宴地點漢來飯店，媒體堵訪時，韓說熱情歡迎台中議員來考察，身為地主盡可能接待，特地來打聲招呼，大家都是好朋友。

不過，韓沒有立即進入宴會廳，據傳與顏清標、張清堂、台中市議長張清照等紅黑派大老密會約半小時，直到近晚間7點才出現會場。韓國瑜到場時，一一向台中議員及與會人士握手，顏清標也在左右幫忙介紹、招呼。

媒體問及顏清標，今是要來挺韓國瑜的嗎？紅黑派在高雄大團結？顏笑說，「本來就很團結啦！這句多問的」 至於挺韓嗎？他說，大家都是老朋友、好朋友、大家看也看得懂；有媒體追問，這樣子王院長怎麼辦？顏則不予回應。

張瀞分致詞時提到，韓市長在總統初選時，大家就力挺，始終如一到今天，他代表國民黨要參選2020總統，大家都知道中台灣是大選非常重要的區塊，台中市議會團結一致到這裡來力挺韓市長，幫他加油打氣。

張瀞分也呼籲全國的好朋友，大家要想一想為了下一代、台灣，一定要力挺韓總統出線，要韓總統帶領所有立委參選人力拚全壘打，因此特地帶了太陽餅要送他，象徵韓是中國國民黨一顆大太陽，能夠帶領台灣的勝利。

顏清標、張清照、立委顏寬恆等人在台上手握全頭，全場疾呼「韓國瑜凍蒜」、「國民黨加油」、「韓總統好」，士氣相當高昂，隨後展開閉門座談會，接著才是晚宴。

除台中議會黨團外，另外出席的人員則有高市議員李眉蓁、議員宋立彬、高市果菜市場總經理李榮宗、韓國瑜南部辦公室執行長林國正、韓國瑜競辦發言人何庭歡。

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(中時 )