屏東里港大橋砂石車撞護欄 駕駛拋飛橋下 19:472019/08/05 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 里港大橋發生砂石車撞護欄，駕駛當場拋飛至橋下，所幸沒有生命危險。(翻攝里港郎社團) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 里港鄉5日下午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車行經里港大橋土庫端時，因不明原因自撞護欄，車輛就像折甘蔗般橫檔整個車道；因撞擊力道強，駕駛當場被拋飛出車外，隨即跌落10公尺高的橋下，所幸剛好跌至柔軟的沙灘地，消防隊員趕往現場時，傷者意識清楚，緊急送往義大醫院救治，至於車禍原因仍待警方釐清。 (中時 ) #駕駛 #原因 #車禍 #里港 #大橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 防堵駭客 美銀行業資安預算暴增 04:102019/08/01 全球財經 農用塑膠布有解 里港設回收示範場 04:102019/08/03 地方新聞 他被壁虱咬竟死亡 原因揭曉好嚇人 11:472019/08/03 生活 影片曝光 母騎車自撞 1歲女嬰頭顱破裂身亡 14:132019/08/03 社會 古代為何喜歡雇奶娘？原因很驚人 07:002019/08/04 歷史 昔玉女紅星引退多年近況曝光 吐至今仍未婚原因 08:342019/08/04 娛樂 敲3下再進房 旅遊達人曝真正原因 09:202019/08/04 生活 國3自小客自撞起火 女駕駛燒成焦屍 15:042019/08/04 社會 回收腥夫5年後離婚 馬伊琍剖白婚變原因暗示退隱？ 16:082019/08/04 娛樂 柯文哲組黨的真正原因 04:102019/08/05 時論廣場 社會熱門新聞 陸美魔女來臺賣淫 8天接25客只賺這些 - 社會 色運將撿美魔女 幫拔隱形眼鏡欲性侵被訴 - 社會 小4女爬欄杆小2男推一把 墜2樓全身骨折內臟撕裂 - 社會 彰化製酒廠氣爆4人傷 2人命危 - 社會 七月禁忌？ 屏東3男捕魚落水2溺亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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