里港鄉5日下午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車行經里港大橋土庫端時，因不明原因自撞護欄，車輛就像折甘蔗般橫檔整個車道；因撞擊力道強，駕駛當場被拋飛出車外，隨即跌落10公尺高的橋下，所幸剛好跌至柔軟的沙灘地，消防隊員趕往現場時，傷者意識清楚，緊急送往義大醫院救治，至於車禍原因仍待警方釐清。

(中時 )