張信哲推出新歌〈沒資格難過〉同為林育賢導演電影《跳舞吧！大象》片尾曲，張信哲在該片客串演出中年禿頭男子「Sky」一角，犧牲色相，與平時情歌王子的形象大相逕庭，照片一曝光在微博引起1.2億的點擊、討論。

他首度嘗試禿頭髮型，當天花5個小時來造型，他說：「林育賢導演和男主角艾倫都會抽空過來和我聊天。」他慢慢看著頭髮的變化，覺得滿有趣，對禿頭造型不習慣？他笑說：「我自己不會不適應，反倒是有聽說歌迷不習慣，然後貼出我平時的宣傳照，說電影中的造型只是角色設定，不是真的。」

張信哲謙虛表示自己不是專業的演員，他會答應演出，除了因角色的造型被認為是大突破外， 該角色對他頗有意義，「因為我所飾演的Sky在電影中的設定是一名DJ，更是一個夢想見證者。」他憶起剛出道時不被不被唱片公司看好，但很多DJ聽過他的專輯後，給予肯定、鼓勵他，感性說：「讓我至今仍能持續地作為一名歌手，抱持著自己對於音樂的喜愛和夢想，繼續在音樂的道路上前行。」此外，張信哲將於17日在四川舉辦「未來式」世界巡迴演唱會重慶站。

張信哲先前拍攝新歌〈沒資格難過〉MV，模樣帥氣。（潮水音樂提供）

(中時 )