台中市長盧秀燕5日為西屯區12座共融遊具公園改善施工舉行聯合動土，建設局推出「台中美樂地」計畫，分短、中、長期推動共融公園、特色公園及兒童遊戲場安全計畫，逐年改善老舊公園，讓「每一個孩子都能在遊戲中得到發展、提升能力，小孩個人挑戰可以滿足」，長輩們也能融入親子遊戲當中。

盧秀燕說，公園是城市非常重要的區域，與市民的生活需求息息相關，市府提出「台中美樂地」計畫，全面改善台中市老舊公園，並新闢新的友善共融公園，小孩有更好、更安全的發展空間，提供市民友善的遊戲休憩環境。

繼西屯區12座友善共融公園改善工程聯合開工典禮，盧秀燕表示，預計年底完成修繕10座公園，明年完成其餘2座公園改善；其他行政區域的公園也會陸續於近期開工進行改善。

建設局長陳大田強調，市府打破傳統遊具限制，規畫在今年改善33座老舊公園為友善共融公園，明年打造3座共融公園，並逐年辦理多處友善共融及特色公園，致力布點安全且合格的兒童遊戲場、提升公廁環境。

西屯區友善共融公園改善計畫包含青海、朝貴、上德、甘肅、福林、福聯、福瑞、大弘、大仁、三信、世貿及洛陽公園共12座公園，總經費2400萬元，其中10座公園完成規畫設計，年底完工，其餘2座公園則將於明年完工。

部分共融公園將導入鳥巢親子鞦韆、旋轉杯，讓父母、爺奶也能與兒孫一起共玩；還有「輪椅鞦韆」，讓坐輪椅的小朋友也能體驗盪鞦韆的樂趣。

(中時 )