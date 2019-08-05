台中市府社會局5日在台灣大道市政大樓舉辦性平雙城論壇，由台中性平吉祥物「希朵」、新北性平吉祥物企鵝等為論壇揭開序幕，新北市府社會局長張錦麗表示，透過「性平雙城論壇」，讓全台人口最多的兩大直轄市「鵲橋相會」，促進雙方進行性平對話，精進彼此性平創新措施，共創性別友善環境。

台中市副市長楊瓊瓔表示，市長盧秀燕重視性平，市府也全力推動，期盼透過這次與新北市的論壇，交流相關經驗，並融入政策中，落實台中性平推動效能，將台中打造為最美麗、幸福的城市。

台中市社會局長李允傑指出，新北市邀請民眾票選出性別平等代表動物，企鵝以暖爸形象奪魁，並被賦與「新北性平CEO」的職責；台中市也於辦理「性平花精靈」吉祥物設計徵選活動，誕生了「希朵」，在台中巡迴宣導性別平等。

根據行政院性平處出版的2019性別圖像，台灣已婚婦女每天平均要花3.81小時料理家務，即使是早出晚歸的職業婦女，每天平均要花3.26小時做家事；相較之下，男性每天卻只花1.13小時料理家務。

楊瓊瓔鼓勵男人要如同企鵝一樣共同育兒及參與家務、女人要像希朵一樣鼓勵男性參與性平議題並關心男性壓力。

(中時 )