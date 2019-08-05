南投縣108年度公私立幼兒園教師，教學檔案及幼兒學習檔案比賽，聘請4位學者專家擔任評審，評審委員一致稱讚幼兒園教保服務人員教學認真，值得肯定。經評選特優者將辦理觀摩會，以激發教保服務人員多元教學動機，鼓勵自我成長，精進教學品質。

比賽成績出爐，教師教學檔案部分，特優共和附幼莊淑雅；優等新興附幼何妙宜、雲林附幼張巧宜、平和附幼幼1班廖家瑩、陳雅婷；佳作同富附幼伊舒兒達那比瑪、南投附幼花鹿班柯純如、梁雅如、陳彥汝，桐林附幼陳楷萍、張如瑩、簡妤璇，中正附幼陳怡如、施毓琦、石紹蓁，長流附幼洪紫捷、劉祐蓉，共和附幼林家琦、共和附幼吳永晴、德化附幼陳俋均、蔡宜芳、許玉靜，敦和附幼洪雅婷、李秀珠，光榮附幼林美秀、魚池附幼范美莉、李東芷、潘美儀，平和附幼幼2班廖珍米、張嘉真，平和附幼幼4班籃慧娟、張靜榕，平和附幼幼3班石曉玫、郭秋賢，東光附幼香菇班許玉嬋、豐丘附幼鄧淨月、隆華附幼吳靜怡、詹于靚，仁愛附幼陳佳杏、林可人、杜慶齡，五城附幼黃群雯、謝芳淳、羅湘茹，埔里附幼白雲班司慈霜、蔡宛錚、許瑩瑩，頭社附幼黃子芩、簡如仙。

幼兒學習檔案部分，特優埔里附幼白雲班司慈霜、蔡宛錚、許瑩瑩；優等共和附幼莊淑雅、林家琦、吳永晴，光榮附幼林美秀、張素貞，隆華附幼吳靜怡、詹于靚、蕭晏芸；佳作北山附幼陳盈均、徐紸瑜、賴宜君，潭南附幼大班張雅雯、潭南附幼小班金映谷、新街附幼蝌蚪班林姿君、陳孟琦，東光附幼香菇班許玉嬋、陳琍琍，人和附幼何楚妍、平和附幼幼2班廖珍米、張嘉真。

(中時 )