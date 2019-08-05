1名年近40歲的女子日前酒醉後搭小黃返家，結果陳姓運將起色心，攙扶酒醉的她上樓，並騙得女子解開電子鎖進屋，陳男還故意拔掉她隱形眼鏡，讓她看不清其長相，意圖性侵，但因女子驚醒大叫，運將才悻悻然離去。台北地檢署依乘機性交未遂罪起訴陳男。

檢方調查，今年4月7日凌晨2時許，被害人與友人在北市忠孝東路kTV飲酒，直到隔天上午才解散回家，被害人因酒醉而搭計程車返家。

被害人到住處大樓後，但因酒醉癱軟倒地，無力上樓，陳姓計程車司機見狀，假意攙扶她上樓，被害人因酒醉還在住處門口倒地昏睡，陳男叫醒她，先騙她開啟大門指紋密碼鎖，再陪她進屋。

陳男因見被害人衣衫不整、不省人事，而起色心，為防事機敗露，竟將她拔掉隱形眼鏡，以免被認出面容，再脫掉自己與被害人內褲，壓住被害人雙手，將下體磨蹭被害人性器官，此時被害人驚醒大叫，陳才倉皇逃離，被害人事後報警。據了解，陳男否認性侵，僅坦承扶女生回家，但檢方不採信，依法起訴。

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(中時 )