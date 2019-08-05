兩岸關係持續冰冷，金廈「小三通」不受影響，上半年往來旅客成長20.52％。（李金生攝）

「小三通」今（5）日下午傳出將自9月1日起全面停航，引起金門民眾議論紛紛，縣府緊急查詢證實誤傳，虛驚一場。縣長楊鎮浯強調，小三通發揮金門獨特區位優勢，也是金門的經濟命脈，縣府將持續關注相關發展。

小三通將自9月1日停航的消息傳開後，引起金門民眾和商家關切，各主要社群網站熱烈議論，憂心一旦成為事實，必然對金門的觀光產業帶來重大衝擊。縣府緊急與兩岸相關單位查詢，最後證實只是誤傳。

楊鎮浯縣長表示，縣府針對大陸自8月1日起暫停47個自由行城市試點，也已向對岸相關單位反映，希望大、小三通自由行城市試點能有所區隔，以將金門觀光與產業的衝擊，降至最低程度。

副縣長黃怡凱也率團參加8月5日金門與福建通水周年活動、8月6日金廈民生議題交流座談，以及8月7日福建與金門電力聯網研討會，將向陸方省級、市級相關單位反映，希望協助解決有關民生問題。

楊鎮浯強調，小三通自2001年開通以來，已是兩岸人民主要交流管道，在兩岸關係嚴峻、低迷時，依然扮演重要角色，縣府未來不但要讓小三通應通盡通，更要努力拓展大小四通。

根據移民署統計，儘管兩岸關係持續冰冷，金廈「小三通」不受影響，今年1到6月入出境旅客累計106萬2254人次，較去年同期的88萬1364人次，增加18萬0890人次，成長幅度高達20.52％。

(中時 )