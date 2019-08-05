台中市烏日焚化廠推動節能設施，售電率由2015年79.16％逐年提升至2018年80.77％，高於全國24座焚化廠平均，勇奪環保署評鑑「優等獎」。

環保局指出，台中市轄內有文山廠、后里廠及烏日廠等3座焚化爐，1年共處理約80萬公噸的垃圾，以每噸垃圾可發電約600度計算，每年發電量約4.2億度，相當於11.7萬戶家庭用戶一年用電，發電量超出全國平均。

環保署每年對各縣市焚化廠進行評鑑，採無預警方式派員實地考核，考評項目除焚化廠營運績效外，包括垃圾落地檢查、焚化底渣及飛灰穩定化物管制、各項汙染防治成效、回饋設施營運成效、安全衛生設施及工安多元項目。

烏日焚化廠自2016年度起屢獲優良評鑑，包括2016年度獲「節能科技特別獎」、2017年度增設廢氣再循環系統獲「優等獎」，2018年度再次獲評鑑「優等獎」。

烏日廠推動節能設施提升發電效能，由2015年售電量1.36億度及售電率79.16％，提升至2018年售電量1.44億度及售電率80.77％，達近年最高值，並高於全國24座焚化廠平均值，營運績效卓越。

環保局推動多元垃圾處理方案，精進焚化廠操作管理工作，提升垃圾處理量能，並以定期及不定期監測，管控焚化廠汙染排放情形，努力朝永續環境目標邁進。

(中時 )