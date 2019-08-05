嘉南大圳孕育出富饒的嘉南平原，在文化部及台南市文資處指導下，南市位於水圳周邊的官田、渡拔、嘉南國小成立水圳教育聯盟，共同關心水圳的人文發展、歷史變遷和科學應用，每年都有不同計畫，今年選在暑假期間舉辦「惜水敬地愛人：尋找水圳人文生活印記工作坊」，將實地踏勘嘉南大圳、水圳與人的關係，讓孩子們更了解大圳的歷史意義。

今年水圳教育聯盟計畫為「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫」，聯盟在官田國小開辦共計3周的「惜水敬地愛人：尋找水圳人文生活印記工作坊」，課程包含GIS地圖設計、小記者出任務、思考水與人的關係，帶領孩子走出教室，翻轉舊思維。

課程分為水圳、埤塘、掌水工、廟宇、菱農等5大主題，透過實地踏查與採訪，並完成呈現水圳議題與家鄉故事的GIS地圖，官田國小校長王全興表示，藉著這項活動，讓孩子們了解前人創舉，以及如何透過水利工程技術，讓看天田變福田，後人享有的便利水資源不該視為理所當然，要感恩前人努力，並與社區連結，付出行動愛護嘉南大圳。

孩子們對於水圳議題有濃厚興趣，不少人表示像「掌水工」等名詞都是第一次聽到，回家後與父母分享上課內容，才知道原來村裡廟宇的主委也是掌水工，不只工作內容辛苦，下大雨、刮颱風時還得冒著生命危險完成任務，真不簡單。

(中時 )