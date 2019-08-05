台中市沙鹿向上路5日發生1輛預拌混擬土車撞4車交通事故；台中市警察局交通大隊指出，根據統計，今年1到7月在沙鹿區向上路6段強力執法，共取締1200件超速違規，其中以大型車超速居多；規劃「大貨車禁止行駛內側2車道」、「調整號誌秒差」及「區間平均速率」設備，降低台中市交通事故發生率。

「1天2起大型車事故！」，台中市警察局交通大隊指出，當天上午1輛預拌混擬土車由快車道駛入慢車道，擦撞護欄造成翻車意外；下午再傳同樣是預拌混凝土車肇事，疑未注意前方交通追撞前車，所幸無造成重大傷害。警方表示，2起車禍雖不是超速導致，但該路段為長下坡路段，速限50公里，若不注意很容易超速。

台中市警察局表示，警方將沙鹿區向上路6段列執法重點路段，除取締超速、超載、任意變換車道等違規，將聯合稽查，針對大型車胎紋深度不足、未依規定裝設行車紀錄器及煞車系統不全等項目，加強稽查取締，提升對大型車安全設備重視，年底實施「區間平均速率」，科技測速抓超速，避免交通意外再發生。

(中時 )