安妮、康康、Julie、楊皓如及張勛傑近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊做客之道。安妮透露到男友家做客，進家門不到1分鐘，就被男友大罵洗手時不能甩出水漬，連喝完水杯子放桌上也挨罵，讓她當天哭著回家，立刻跟男友分手說再見。

康康談過往悲慘經歷。（衛視中文台提供）

安妮表示，那位男友家裡非常乾淨，當時她還沒進電梯，就被要求得脫鞋，她心想，「既然他那麼愛乾淨，我先去洗個手。」沒想到這卻是災難的開始，洗完後，男友竟對她咆哮，「為什麼洗手台都是水漬？還有一搓妳的頭髮？進我家不到1分鐘，就把家裡弄髒。」她聞言趕緊道歉，也請對方幫她倒一杯水。她喝水之後，順手把杯子放在桌上，沒想到又被男友罵說：「那張桌子是義大利買來的，非常貴，你竟然把水珠滴到上面。」她回家想到忍不住氣哭，當天就跟男友分手了。

康康沒出道前，曾在電器行擔任業務，當時還交了一位北部女友，人在高雄的他只能靠電話跟通信維繫感情。兩人交往一陣子後，他終於鼓起勇氣北上見女友家人，但一到女方家，全家只有女友哥哥在，他把名片很誠懇地遞出，隨即透露自己對女友的心意，對方卻完全沒在聽，甚至匆忙出門。尷尬的是，他要離開女友家時，卻發現自己的名片被丟在地，上頭還有腳印。

(中時 )