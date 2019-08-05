周立銘（麻吉弟弟）推新專輯《發浪My Wave》，邀來孫盛希（Shi Shi）合唱〈我們〉，獲得好評，他表示很欣賞孫盛希的歌聲、創作，因此邀她擔任此曲的主Vocal，他們一同譜曲、加入崔惟楷合力填詞，該詞曲、錄音到製作，只花12天，他說：「雖然我和Shi Shi在音樂路程中有各自不同經歷，心境卻很相似，將這首歌取名為〈我們〉。」

孫盛希提到在短時間內的創作，難免發生摩擦，她說：「有一次他在堅持對某一句旋律想法的時候，我就忍不住哭。」並透露因那時工作太忙，壓力很大，變得比較敏感，「但謝謝他體諒我的行程與情緒，還被弟弟說我是他最近看過音樂人裡面最接近天才的人。」

而麻吉弟弟13歲與哥哥們組成「麻吉」一炮而紅，以「麻吉弟弟」之名推出首張專輯《Oh My！》，之後淡出在美國讀書，2015年重回歌壇。他這次專輯同名曲〈發浪〉與網紅反骨男孩一起向他表哥黃立行〈音浪〉致敬，引起討論，他豪氣說：「要用音樂浪一波，準備好了嗎？讓我帶著你的耳朵衝浪。」

(中時 )