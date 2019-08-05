菲律賓海軍剛接收一艘原本韓國海軍（RoKN）的浦項級巡邏艦(Pohang-class corvette)，將改名叫克拉多‧葉(BRP Conrado Yap ,39)，雖然只是900噸的小型艦，但這已是菲律賓最好的多功能軍艦，將顯著提高菲律賓的的反潛作戰能力。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，這艘移交的浦項級，原本名叫忠州號(PCC-762)，在韓國海軍服役時間從1987年到2016年12月，在退役之前，就與菲律賓達成轉交的協議，之後菲律賓海軍到韓國受訓，終於在8月5日，於韓國海軍的鎮海海軍基地完成移交儀式。

浦項級是韓國在1980年代自行設計與製作的輕型巡邏艦，雖然在英文分類上屬於 「巡邏艦」(corvette)，但是武裝與功能相當豐富，配備有2門76公釐快砲、 2門30公釐機炮、8枚魚叉飛彈、6枚MK-46反潛魚雷，除了沒有防空武力以外，可執行反艦、反快艇、反潛等任務，火力相當強大，可視為輕型護衛艦。

2011年，浦項級的天安艦在韓國白翎島海域爆炸沉沒，造成46人陣亡，58人受傷，可能遭到北韓魚雷攻擊，是韓戰之後，韓國遭到最慘重的軍事損失。

克拉多‧葉是韓戰期間，加入聯合國軍抗擊北韓-中共軍的中級軍官，在1951年4月22日至23日的美羅洞戰役(Battle of Yultong)時，葉上尉與他所隷屬菲律賓第10營，抗擊來襲的中共人民志願軍第44師，菲律賓部隊成功阻敵，但葉上尉不幸陣亡。 菲律賓以這位英雄為名，顯然是彰顯韓國與菲律賓在歷史上的情誼。

(中時電子報)