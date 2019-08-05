香港《逃犯條例》爭議持續，據港媒報導，有香港大批示威者下午佔據在沙田市中心一帶多條道路，用雜物的水馬堵塞馬路，又包圍沙田警署，向警署擲石頭和磚頭。亦有示威者用彈叉向警署射石頭磚頭，用雜物堵塞警署出入口及塗鴉。

警方傍晚曾在向警署外施放一枚催淚彈，示威者一度散開後又再在警署外聚集。示威者縱火焚燒雜物，並發生小型爆炸；示威者又用激光射向警署內。晚上7時半過後，消防員接報將火撲滅。

(旺報 )