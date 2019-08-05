香港沙田示威者縱火焚燒雜物發生爆炸 消防員已撲滅 21:442019/08/05 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港《逃犯條例》爭議持續，據港媒報導，有香港大批示威者下午佔據在沙田市中心一帶多條道路，用雜物的水馬堵塞馬路，又包圍沙田警署，向警署擲石頭和磚頭。亦有示威者用彈叉向警署射石頭磚頭，用雜物堵塞警署出入口及塗鴉。 警方傍晚曾在向警署外施放一枚催淚彈，示威者一度散開後又再在警署外聚集。示威者縱火焚燒雜物，並發生小型爆炸；示威者又用激光射向警署內。晚上7時半過後，消防員接報將火撲滅。 (旺報 ) #香港 #沙田 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣應提出建設性對港政策 04:102019/08/01 論壇廣場 香港修例風波 沙田圍站連儂牆焚毀 10:492019/08/01 兩岸 楊潔篪：中國香港事務不容任何外來干涉 09:222019/08/02 兩岸 大廈內搜出武器 港警拘捕7男1女 09:502019/08/02 兩岸 港警會主席：目前只用最低武力應對 09:572019/08/02 兩岸 蔡總統：歡迎認同台灣的香港人來台 21:362019/08/02 政治 香港科大校長史維現身學生集會拒遊行 15:452019/08/04 兩岸 香港大罷工 港鐵多條路線受阻 09:512019/08/05 兩岸 全港今大罷工！各航空公司陸續公告取消航班 10:352019/08/05 生活 受香港機場流量管制影響 相關航空公司取消部分航班 13:572019/08/05 生活 兩岸熱門新聞 香港黃大仙衝突升級 警方狂射催淚彈 - 兩岸 全港三罷 台資一芳水果茶發文反罷工挺一國兩制 - 時政 - 旺報 傳9月停航小三通？金門民眾憂心將有苦日子 - 兩岸 全港爆混亂！港警至少拘82人 天水圍76人涉非法集會 - 時政 金門縣府證實 小三通停航是誤傳 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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