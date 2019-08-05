觀旅局期望透過兩地民間觀光旅遊產業雙向直效的意見溝通，奠定雙邊友善交流與務實發展的良好基礎。（陳世宗翻攝）

台中市為落實盧秀燕市長全力拚經濟的市政願景，觀旅局長林筱淇4日率台中市旅遊業者等官產代表一行15人到訪上海，進行4天3夜的推介與交流參訪行程。5日與40位上海市出境遊旅行社、航空業、媒體代表進行觀光推介與交流座談，促進兩地觀光旅遊行業的觀光文化資源對接；期望透過兩地民間觀光旅遊產業雙向直效的意見溝通，奠定雙邊友善交流與務實發展的良好基礎。

林筱淇說，上海人口超過2600萬人口與中台灣近700萬人，合計3300萬人口基數，是兩地發展觀光旅遊之重要利基；2019年上海常住人口人均GDP已超過2萬美金，出境與國旅遊人均消費金額在中國各城市排名均為第1，上海出境遊旅客消費潛力驚人。

據中國旅遊研究院報告提供的數據顯示，2018年上海市旅行社共組織出境旅遊人次約494萬人，其中台灣僅佔9萬4214人次，是台中欲積極爭取的旅遊入境客源城市。

台中觀旅局一行15人5日拜會上海市文化和旅遊局，台中市民宿協會及旅行業者代表有志一同向副局長金雷表示，為能有效減緩陸客自由行限縮來台衝擊，期望經由此次雙方交流與深度互動與瞭解，建立兩地官方及產業界間平等、互惠、信賴的合作平台，使旅遊相關業者增加商務發展合作機會。

上海市文旅局副局長金雷對於台中觀旅局林筱淇局長在會談中所提出之兩地包機、2020台灣燈會合作、觀光旅遊節慶交流互助等構想方案之積極主動態度給予高度肯定，承諾認真研議未來兩城市在文化與旅遊領域上友善互動交流往來的計畫。

5日下午台中觀光推介會中吸引上海旅遊業、航空業、媒體代表共計40多名到場交流，台中觀旅局與各觀光旅遊公協會、旅行業代表簡報行銷宣傳台中觀光資源亮點，積極爭取當地旅行社組團帶上海民眾到臺中旅遊，同時鼓勵上海出境遊業者包套區域、主題及精緻優質旅遊團，讓上海旅客深度體驗不一樣的臺中美好人文底蘊。

林筱淇說，此行還規畫參訪亞洲第1、世界第4的郵輪港-上海吳淞口國際郵輪港公司，拜會佔大陸線上旅遊市場份額一半以上的大型旅遊網站-攜程網、及母基地在上海的吉祥航空公司等，就其郵輪旅遊經營策略與軟硬體設施、網路旅遊平台經營、航線拓展等業務進行深度瞭解，以作為臺中未來發展與推動臺中觀光旅遊之重要借鏡。

(中時 )