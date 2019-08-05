今年8月19日在瑞士巴塞爾點燃戰火的2019年世界羽球錦標賽，籤表今天出爐，受到球迷歡迎的台灣一姐戴資穎，是大會第2種子，由於首輪64籤女單只有48名選手，因此小戴首輪輪空，男單首輪則是64籤滿額，同樣是大會第2種子的台灣一哥周天成，首輪出戰丹麥選手維汀胡斯（Hans-Kristian Vittinghus）。

戴資穎的世界球后目前讓給了日本好手山口茜，不過兩人差距不多，小戴只要持續有好成績，仍有機會再回到世界第一，她過去五度挑戰世錦賽四度止步八強，今年尋求首冠，而她這次和日本好手奧原希望、大陸何冰嬌及印度辛度（Pusarla V. Sindhu）同在下半部籤表，首輪輪空，次輪面對香港葉姵延和加拿大洪德莉琪（Rachel Honderich）之間的勝方，八強則有可能遭遇辛度。

戴資穎挑戰世錦賽首冠，今年賽事首輪輪空。(麥當勞提供)

今年已經在超級1000系列印尼公開賽及超級500系列泰國公開賽拿下兩座冠軍的周天成，首輪迎戰世界排名第25的維汀胡斯，小天握有對戰6勝2敗優勢，從2017年3月印度公開賽起，小天已經6連勝維汀胡斯。

明天公布的世界排名將被周天成超越的現任世界第二大陸好手石宇奇，在印尼公開賽腳踝扭傷，後來確認韌帶撕裂、上周動刀，將缺席本屆世錦賽，由同胞黃宇翔遞補參賽，另一位台灣好手王子維，首輪對戰世界排名第117的義大利選手馬達洛尼（Rosario Maddaloni）。

雙打方面，男雙李洋/王齊麟、林上凱/曾敏豪、盧敬堯/楊博涵籤表都在上半部，女雙張淨惠/楊景惇、許雅晴/胡綾芳，混雙王齊麟/程琪雅都要在世錦賽舞台努力表現。

(中時電子報)