睽違16年，國寶級歌仔戲天王楊麗花真的回來了！她籌備多時的台視八點檔歌仔戲《忠孝節義》確定將在九月下旬推出，除幕後製作工作，原本婉拒演出、希望給年輕人更多機會的楊麗花，禁不起團隊再三要求也親自參與演出「程嬰」一角，因這角色必須從年輕演到年老，角色過程極具變化，她是公認最好的不二人選！而她劇中飾演的文弱書生「程嬰」造型細節5日也正式曝光，角色職業原來是「大夫」。

對歌仔戲傳承始終不遺餘力的楊麗花坦言，傳承歌仔戲需要透過各個管道，尤其電視歌仔戲拓展力最快最強，「吃飯配歌仔戲」是以前流傳下來常民文化，她期盼透過自身這份「用心與苦心」，讓歌仔戲再度回到每個家庭！

楊麗花愛徒陳亞蘭表示，在角色造型上，楊麗花會依照角色的家庭背景與出身，以及人物身份去設計服裝的顏色與款式，這次飾演的角色職業是「大夫」，服裝就會以醫者較為樸素方式為考量，她還親自設計劇中隨時都會背著一個布掛，這個布掛其實是簡便醫藥箱，一層放針灸物品，一層開藥單。

陳亞蘭透露，楊麗花連帽子的設計風格呈現也花了好長一段時間思考，她不想再戴傳統的樣式，於是親自到布料市場裁剪了數十塊不同顏色的布料請設計師做成一條條的布巾帽，運用巧思讓布巾帽隨著折疊變化出不同的風貌！當陳亞蘭知道她想親自去布料市場時還曾阻止怕引起騷動願意代勞，楊麗花卻開玩笑地回：「偶爾要跟喜歡你的觀眾近距離接觸，人家才不會忘記！」

陳亞蘭表示，楊麗花對於美學的執著與要求，從生活中可看得出來，包含她家中擺設與日常穿著，甚至連看各種影集，都會抓著她一起研究，劇中人物的造型與服裝細節，就算這16年沒有推出歌仔戲，還是一直都在努力求新求變。

陳亞蘭說，楊麗花對於製作與演出上是高標準的要求，非常注重角色的變化以及造型的打扮，觀眾會在《忠孝節義》中看到與以往不同的楊麗花，尤其這次製作團隊包含電腦動畫與佈景等都是禮聘台灣在地人才貢獻長才，才能讓《忠孝節義》再創楊麗花歌仔戲的經典。

(中時 )