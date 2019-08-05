美國國務卿蓬佩奧今天抵達密克羅尼西亞，成為首位訪問這個太平洋島國的美國國務卿，顯示美國面對中國在區域競爭，對太平洋盟國重燃興趣，無論多小國都不放過。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在天堂般的彭佩島（Pohnpei）降落，預計在此停留數小時。他除了將和密克羅尼西亞聯邦（Federated State of Micronesia）的領袖會面，還將會見鄰近小國如帛琉和馬紹爾群島的領袖。

美國為反制中國對印度太平洋地區採取日益強勢和擴張主義的政策，而推動讓印太成為「自由和開放的」地區，太平洋各島國領袖因此今年稍早已先前往白宮訪問。

一名美國國務院高階官員提及美國和太平洋島國間過往關聯時表示：「這裡仍是重要戰略地區，一向如此。而如今互動密切程度顯然已升高。」

美國智庫外交關係協會（CFR）研究員易明（Elizabeth Economy）指出，過去一年美國「積極努力」在太平洋島國地區提升自身地位，因認為這個區域具有「重大戰略利益」。

密克羅尼西亞群島位在赤道附近，在太平洋上延伸近3000公里長。鑒於美中對太平洋航道的航行自由有爭議，密克羅尼西亞的位置因此具有重要地位。

(中時 )