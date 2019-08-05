針對大陸對兩岸旅遊往來採取緊縮政策，今（5）日還一度誤傳「小三通」將自9月1日停航一事，金門立委陳玉珍強調，金門一向站在兩岸交流最前線，不應在兩岸政治力拉扯下，受到無辜「池魚之殃」與不公平犧牲。

今天下午傳出「小三通」將自9月1日停航，陳玉珍馬上與兩岸相關單位查證，獲得廈門台辦證實是「謠言」後，也立即透過網路披露，讓鄉親知道事實真相。

陳玉珍指出，根據統計顯示目前小三通往返旅客中，陸客約占45％，其中自由行約占70％、團體約占30％，且今年1-6月小三通整體成長近21％，陸客之於小三通，乃至金門整體經濟，均有舉足輕重的影響力，尤其小三通純金自由行已成為旅遊主力，攸關金門觀光與產業發展。

陳玉珍表示，在赴台旅遊與赴金馬旅遊的自由行簽證不同情況下，陸方應以更細膩、周延的考量，給以適當區隔和差別處理，她已多次向大陸中央與地方相關單位說明金門的態度及期待，希望將對金馬「小三通」自由行的影響降至最低外，也規畫近期內帶領金門旅遊觀光、民宿、飯店、特產、交通等產業同業公會代表組團赴北京溝通和爭取支持。

(中時 )