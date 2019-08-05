大陸國發委官員今天聲稱，部分美國對大陸銷售的農產品暫未成交，主因是這些產品的價格缺乏競爭力。至於陸方協議採購的1400萬噸美國大豆中，到7月底止已有227萬噸裝船啟運。

大陸國家發展改革委黨組成員、秘書長叢亮表示，除上述227萬噸美國大豆外，8月還會有200萬噸大豆裝船，僅剩30萬噸待9月裝船。

華爾街日報報導，美國總統川普因不滿大陸未兌現增購農產品的承諾，日前不顧幕僚勸阻，宣布將對尚未受美陸貿易戰波及的大陸貨品加徵關稅，雙方短期內恐難達成貿易協議。

央視新聞客戶端今天引述叢亮說法指出，陸美兩國元首大阪會晤後，陸方在採購美國農產品方面積極顯示合作誠意，取得不少進展。乙醇、玉米、大豆油、葡萄酒和啤酒等農產品暫未成交，主要原因是美國這些產品的價格缺乏競爭力。

他表示，以乙醇為例，去年3月和7月，為分別反制美對陸232、301調查後加徵關稅，陸方對自美進口乙醇進行兩輪加徵關稅，分別加徵15％和25％的關稅，目前稅率為70％。

叢亮指出，按美國出口商報價，排除反制301調查加徵的25％關稅後，進口完稅成本仍比國內市場價格高出30％多，不具備商業可操作性。

他宣稱，有些美國農產品進不來，根本上還是受美方加徵關稅打貿易戰的影響，造成美國農產品市場價格偏高，在大陸市場缺乏競爭力。

報導指出，自7月19日起，陸方相關企業持續就採購美國大豆、高粱、小麥、玉米、乙醇等農產品進行詢價。

截至8月2日晚，這批產品已成交大豆13萬噸、高粱12萬噸、乾草7.5萬噸、小麥6萬噸、豬肉及製品4萬噸、棉花2.5萬噸、乳製品0.57萬噸、加工水果0.45萬噸、新鮮水果0.04萬噸。

報導稱，這些成交的農產品，均由陸方企業向國務院關稅稅則委員會申請排除進口加徵關稅。

(中時 )