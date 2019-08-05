國民黨台中市議會黨團今（5）日南下高雄，為國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜打氣。針對媒體提問王院長出來選總統的話呢？黑派大老顏清標直說，「現在黨提名誰就支持誰」。至於是否擔心藍營分裂危機？他連忙說「不會啦！不會啦！再努力！再努力啦！」

顏清標表示，今天台中來的議員對地方相當熟悉，給市長交換意見，議員該說的，韓市長很認真在聽，這就是庶民總統，大家看到他很貼心，也很歡心。

顏清標說，今天有些議員出國沒過來，不然應該會更多人來，大家很一致要支持韓市長，他了解台灣基層心聲，希望他更上一層樓服務大眾，未來要帶領國家去哪個方向，讓大家更好過一點。

媒體問及，如果王院長出來選總統的話呢？顏清標篤定說，「現在黨提名誰就支持誰」，至於是否擔心藍營分裂危機？他離去前連忙回頭邊回答「不會啦！不會啦！再努力！再努力啦！」

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(中時 )