「館長」陳之漢與前新北市議員李婉鈺因直播破局撕破臉，妨害名譽官司迄今召開3次庭，都因館長辯稱「三字經只是口頭禪」，調解不成，法院原定將邁入審理程序，但館長今晚7時許，在臉書宣布，「李婉鈺透過友人告知，決定撤回告訴，不再計較此事。」新北地院表示待收到撤回告訴狀後，將依法辦理。

去年10月間，館長不滿當時有意競選市議員的李婉鈺，因洽談直播事宜不成，竟出言辱罵他的助理，氣到多次在直播中以三字經、五字經等髒話飆罵李婉鈺，李憤而提告，新北地檢署依公然侮辱罪嫌將館長起訴，法院迄今召開3次調解庭，館長開庭時全程否認犯行，辯稱「髒話只是他的口頭禪，並非針對李婉鈺等」。

官司愈演愈烈，但館長今晚間7時許在臉書發文表示，李婉鈺委託友人告知，「決定優先撤告」，跟他愛台灣是一樣的心情，希望這件事情能圓滿和解，不想再計較在此事上面，感謝外界這段期間的幫忙，希望不要再追究，讓事情完美結束。

對此新北地院表示，待收到刑事撤回告訴狀後，將依法處理。

(中時 )