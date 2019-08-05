金馬影后謝盈萱主演、金鐘視后嚴藝文與陳長綸聯合執導的華視台式喜劇《俗女養成記》4日首播，收視一鳴驚人，創下1.04的佳績，超過夯劇《我們與惡的距離》首周平均收視0.87。嚴藝文5日與劇中「小嘉玲」吳以涵出席慶功記者會表示，首播前一晚她緊張到失眠，昨一收到好成績，馬上開心通知頸椎受傷休養中謝盈萱這好消息，還說：「不好意思，我身為導演卻一直出來宣傳。」謝盈萱笑回：「妳也有客串啊，不然妳就用媒人婆身分宣傳好了。」

《俗女養成記》謝盈萱。（華視）

嚴藝文也賣關子預告，下周劇情更值得期待，將突破尺度談「性」，飾演阿嬤的楊麗音為了教導「小嘉玲」女生不能太早發生性關係，「不然會像爛掉的釋迦沒有價值」，劇中出現超越雷洪「爆橘拳」的搞笑演出。嚴藝文笑說，她自己先在家試過手爆橘子、柳丁、蓮霧都覺得超難，劇組一度還要拿鳳梨給她，讓她翻白眼，後來工作人員突然喊「有釋迦」，她靈機一動馬上拿來當道具，楊麗音試戲時一直狂笑，最後配合三個鏡頭、捏了三顆釋迦才完成拍攝，效果出乎意料得好，大家也憋笑憋到肚子痛。

《俗女養成記》導演嚴藝文、陳長綸與童星吳以涵出席慶功。（華視）

台式新喜劇《俗女養成記》首播收視表現不俗，一、二集4歲以上每分鐘平均收視達1.04，每分鐘平均收視人口達22.9萬人，其中25-39女性更高達1.46深獲女性觀眾的共鳴，CATCHPLAY線上影音亦有好成績，8/4週日比平常週日註冊人數成長3倍，跟播開始的瀏覽量則是平常週日的5.16倍。5日《俗女》兩位導演嚴藝文、陳長綸，以及飾演「小嘉玲」的吳以涵特別出席收視慶功活動，現場重溫首集備受網友討論的「豬油之舞」畫面，並由華視總經理莊豐嘉送上豬油拌飯，象徵《俗女》能像豬油一樣「黏」住觀眾，持續收視長紅。

《俗女養成記》一、二集播出收視瞬間最高點1.4落在飾演女主角陳嘉玲小時候的吳以涵演出的橋段，劇中她忘記寫作業，面對學校老師(廖怡裬飾演)質問時，竟然用「最近家裡發生事情」、「大人的事情」當藉口十分搞笑，而她與阿嬤楊麗音在睡前的互動，收視也高達1.3，劇中阿嬤楊麗音問小嘉玲選另一半時，一個英俊的、一個醜的要選哪一個，小嘉玲天真回答「帥的」，阿嬤楊麗音笑回「英俊又不能當飯吃」，逗趣的親情互動獲得不少觀眾共鳴，讓不少觀眾稱讚吳以涵演技自然不做作，導演陳長綸表示，吳以涵是個很優秀童星，雖然指導大都是點點頭回應，但正式演出都能達到標準，讓他很驚喜，導演嚴藝文也爆料有次在教導她演出家人分離時的情緒，吳以涵竟然回她：「給我10秒鐘！」然後她演出就真的哭出來了，嚴藝文開玩笑說：「還好她只是小孩，不然要來搶我們飯碗了!」

華視總經理莊豐嘉、《俗女養成記》導演嚴藝文、陳長綸與童星吳以涵出席慶功。（華視）

此外，《俗女養成記》劇中許多場景與道具都喚起了觀眾童年的回憶，尤其是婆婆楊麗音與媳婦于子育做菜時用的豬油罐，意外成為網路討論焦點，讓許多觀眾回應「跟小時候阿嬤家裡的一樣」，兩人在劇中邊做菜邊跳舞的橋段也被觀眾笑稱「豬油之舞」，喜感十足深受觀眾喜愛。嚴藝文表示，這場戲其實是設定劇中婆婆楊麗音與媳婦于子育和解的戲碼，舞蹈完全是兩位演員即興發揮，導演陳長綸現場也被拱，如果接下來收視破1.5，他與嚴藝文兩人要重現經典的「豬油之舞」。

楊麗音、吳以涵劇中祖孫互動有趣感人。（華視）

《俗女養成記》由嚴藝文、陳長綸共同執導，集結金獎帝后級的戲精演員，包括謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、陳竹昇、于子育、吳慷仁、楊麗音、夏靖庭、曾珮瑜、謝瓊煖、王琄、陳家逵、宋緯恩、范瑞君、吳以涵聯合主演，以及徐譽庭、葉天倫、廖怡裬、徐麗雯、張詩盈、王鏡冠客串演出。本劇改編江鵝同名作品台灣原創IP故事散文《俗女養成記》，以1970年代六年級生的輕熟女為主角，是一部六年級台灣女人的成長史，以充滿幽默詼諧、時空交錯的方式呈現社會觀點、政治氛圍與家庭教育，共分成10集播出，從8月4日起每週日晚間9點半於華視主頻連播2集，讓觀眾朋友一次看個過癮，而CATCHPLAY線上影音則將於九點四十五分網路獨家同步上架，並祭出免費加入會員即可免費觀賞首2集的優惠。

楊麗音、于子育上演豬油之舞。（華視提供）

楊麗音、于子育婆媳上演豬油之舞。（華視提供）

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