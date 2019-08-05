梁靜茹結婚生子後猶如神隱，睽違七年後才推出新專輯，一曲回歸歌壇的主打歌《我好嗎？太陽如常升起》，其實也是她的心情寫照，久別重逢之後除了問大家「你好嗎？」，也別忘了自問「我好嗎」，要把最好的自己呈現在大眾面前。

梁靜茹在鏡頭忘情起舞，展現浪漫隨性的一面，穿GUCCI秋冬綠色印花洋裝搭斜紋軟呢外套。（JOJ PHOTO攝，GUCCI／服裝珠寶提供）

「女人當了妻子母親之後，常常忘了要多愛自己，真的令人心疼。」梁靜茹說，她從自己的母親身上看到傳統女性的堅忍、為家人犧牲，總是問別人「你好嗎？」，但往往忘了反問自己過得好不好。

為了對自己好一點，以最好的狀態回歸歌壇，梁靜茹最近勤跑健身房、練瑜伽，還在IG曬出健身的「成果照」，不僅身材變得更加緊結，還練出難度最高的「川字肌」，讓人為之驚豔，但不忘在IG上「太陽日常升起，你真的可以握拳，繼續吃」，十足的梁氏幽默，同時也是百分之百愛自己的表現。

梁靜茹這回受邀進棚拍攝古馳（GUCCI)時尚專題，穿上秋冬最新款的女裝搭配腕表珠寶，一襲淺藍色斜紋軟呢套裝搭配白色高領襯衫，風格端莊優雅，另一套則嘗試GUCCI風格浪漫的蕾絲邊曳地禮服，梁靜茹還在鏡頭前忘情跳舞，享受時尚的一刻。

古馳本季新登場的Gucci Grip系列腕表也頗有看頭，打破傳統腕表的時標設計，以簡約的表盤顯示時間，是一款由創意總監AlessandroMichele首度親自操刀設計的中性腕表，可輕鬆搭配不同風格的服裝。

GUCCI年度新款GRIP腕表，金黃色PVD表殼，酒紅色皮革表帶，5萬元。（GUCCI提供）

GUCCI七夕情人節限量Sylvie系列長夾，3萬4300元。（GUCCI提供）

GUCCI七夕情人節限量Sylvie系列迷你鍊帶小包，4萬6200元。（GUCCI提供）

GUCCI年度新款GRIP腕表，35mm，不鏽鋼表殼，綠色皮革表帶，4萬6000元。（GUCCI提供）

GUCCI年度新款GRIP腕表，35mm，不鏽鋼表殼鐫刻GG圖案和表帶，5萬元。（GUCCI提供）

(中時 )