新北市汐止區福德三路、康福活動中心前，常有機車騎士不停等紅燈直接騎進一旁巷弄，行人險象環生。新北市議員張錦豪日前邀集相關單位前往會勘，為確保行人安全，要求增設交通號誌，保障行人安全，避免馬路如虎口。

張錦豪指出，汐止區福德三路、康福活動中心前，由於交通號誌旁還有巷弄，常有機車族停等紅燈時，因為久候直接騎進巷弄，對於行人相當危險，因此，邀集相關單位進一步會勘，探討解決辦法。

張錦豪表示，預計9月會增設交通號誌，更改斑馬線位置，讓行人更加平安。

(中時 )