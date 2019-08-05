保障行人安全 汐止福德三路增設交通號誌 21:072019/08/05 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市議員張錦豪日前邀集相關單位前往汐止區福德三路、康福活動中心前會勘，要求增設交通號誌確保行人安全。（翻攝Google Map） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區福德三路、康福活動中心前，常有機車騎士不停等紅燈直接騎進一旁巷弄，行人險象環生。新北市議員張錦豪日前邀集相關單位前往會勘，為確保行人安全，要求增設交通號誌，保障行人安全，避免馬路如虎口。 張錦豪指出，汐止區福德三路、康福活動中心前，由於交通號誌旁還有巷弄，常有機車族停等紅燈時，因為久候直接騎進巷弄，對於行人相當危險，因此，邀集相關單位進一步會勘，探討解決辦法。 張錦豪表示，預計9月會增設交通號誌，更改斑馬線位置，讓行人更加平安。 (中時 ) #行人 #交通號誌 #號誌 #交通 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸網約護士到你家 安全問題存疑 04:102019/08/01 話題觀察 打造郵政物流園區 廉政平臺啟動 04:102019/08/01 產業特刊 NDAA眾院更新版 強化台美網路安全 18:512019/08/01 國際 中和環球購物中心路口 周休試辦行人專用通行時間 17:532019/08/03 生活 潭子「馬路牆」變了 撞牆危機解除 17:572019/08/03 生活 苗縣愛滋感染病例增 預訂自我篩檢3大超商可取貨 19:272019/08/03 生活 小黃趕考車禍 議員促設左轉號誌 04:102019/08/04 地方新聞 引介兩岸軍情官員會晤 父子違國安法被訴 13:012019/08/05 社會 引介現役軍官與大陸情報官員會晤，鄭姓父子違反國安法10萬元具保 16:082019/08/05 社會 觀光局下周提第二波方案 擬多補花東旅客交通費 18:082019/08/05 生活 生活熱門新聞 情人節快來騷動了!唐綺陽曝4星座愛情別做... - 生活 長期吃這款藥 失智風險恐大增 - 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 - 生活 觀光衝擊再擴大 陸團客9／1起禁走小三通 - 生活 第10號颱「柯羅莎」最快明生成 未來路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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