台北市長柯文哲帶領的台灣民眾黨6日舉辦創黨大會，柯粉士氣高昂，準備揪團入黨，對此，柯陣營表示，明天不是正式的「組黨大會」，而是法定程序所需，並不會寄發邀請函，不邀請政治人物，也謝絕捐款，順利成立後，將盡速將網站建置完成，用E化的方式，讓每一位公民都能參與改變政治文化的行列。

凡年滿16歲的國民，認同台民黨理念者即可申請入黨，欲申請入黨者，請攜帶身份證正反面影本及本人1吋照片2張，填寫 入黨申請書，後續經審查通過後將再行通知。

欲參加創黨大會的柯粉請於8月6日上午11點前至台大醫院國際會議中心一樓報到，至於外界關心的黨費收取方式及數額，柯粉俱樂部發言人林珍羽今受訪表示，目前不收取黨費。

柯文哲預計於12點抵達會場，將宣讀台灣民眾黨章程、發表短講，並現場簽署創黨首份公文，台灣民眾黨發起人、市府顧問蔡壁如將於下午2點赴內政部遞交創黨所需文件。

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(中時 )