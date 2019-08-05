「惠宇大其心」強調室內格局、結構與空間優勢、餐廳型式、最大節能、陽台功能、集基地、建築、生活三強合一。（盧金足攝）

占地2萬6000多坪的文心森林公園，是都市之肺，坐擁地利條件，帶動建案優勢。（圖／惠宇建設提供）

文心森林公園的圓滿戶外劇場，是台中市的藝文演出重鎮。（盧金足攝）

「惠宇大其心」享5期與7期生活圈，也位在台中捷運綠線G10a文心林林公園捷運站。（盧金足攝）

占地2萬6000多坪的文心森林公園前，出現一座綠意盎然的打卡新地標，很多民眾好奇怎麼會出現這處祕境。（盧金足攝）

「惠宇大其心」將基地打造成綠地免費開放，人氣帶來福氣。（盧金足攝）

新亮點！占地2萬6000多坪的文心森林公園旁，出現一座綠意盎然的打卡新地標，很多人好奇怎麼會出現這處祕境，原來是惠宇建設新建案「惠宇大其心」將基地打造成公園，免費開放參觀；惠宇建設總經理顏定滄表示，「大其心」73戶住家，第一波50戶秒售，第二波23戶高樓層及特別戶，還未公開已有很多人問津，「胸襟愈大，福氣愈多」，未來還將規畫400坪開放綠地，好的建築追求的就是善的循環，也是惠宇的品牌價值。

快閃都市綠洲，背後開發商滿滿的心意！寸土寸金的文心森林公園旁，惠宇建設近來免費開放近千坪的公園綠地，還安置很多戶外裝置藝術，未來社區將規畫釋出400坪友善公園綠地，友善鄰里，也與文心森林公園相輝映。

顏定滄表示，一棟能大方謙退的建築，展現在城市中的，就是一種善的德行，惠宇品牌文化的價值之一，就是友善鄰里，在豪宅競逐高牆封閉的傳統習性中，好建築、好前庭、好景觀、好舒服，應該融入城市，關照路人。

「胸襟愈大，福氣愈多！」顏定滄說，好的建築追求的是善的循環，「惠宇大其心」前庭400坪濃綠與2萬6000多坪文心森森公園互融共生，以有德、共享、美學做為真正文化地標的精神指標。

友善鄰里，居住環境的氛圍，不要令人感覺庭園深深，惠宇建設打造都會中的生態公園，已有很多人來拍照打卡，為廣受歡迎的綠地再添一驚艷新去處。

顏定滄表示，「惠宇大其心」設計每一戶的陽台都不一樣，而且基地周遭都是傳統透天，「大其心」金雞獨立，10樓以下可以看到樹海一片，高樓層坐擁7期美麗夜景，設計精神一律後退讓出前庭，全區零店舖，展現高級感。

此外，社區空地還設計迴車道，兼顧居住空間私密性，種植層層植栽包覆，2樓規畫有宴會廳，每戶有大餐廳與大廚房，讓住戶樂於回歸家庭享受自在溫馨的生活。

「保留高樓層，及大露台的房子」，惠宇建設預計在第二波公開，已有很多人在排隊，購屋客層中也發現，有不少大老闆及銀髮族群，因子女在國外，想從7期大坪數的房子搬來文心森林公園旁。

還有中部名醫皆相中文心森林公園的綠意，已購客戶中醫生即占3成，醫生注重生活環境，加上交通方便，對面即有萬坪公園可以散步，屬意惠宇風格，在好地段蓋好房子。

惠宇建設強調，「惠宇大其心」提高設計的規格，全棟採SC鋼骨制震，加上台中超強卵礫石層地質，以地質強度、結構設計、與施工品質三大環節，守護生命安全更上層樓。

顏定滄多來推動長桌文化，現在擴及可以親友交流聚餐的圓桌，雙桌加持，生活重心慢慢偏移至廚房餐廳，現代人對廚房已經不是單純食物的需求，變成心靈寄託與凝聚情感的需求，他認為，蓋好房子，不是在城市裡多了一棟新案，而是多一種更美好的生活方式，希望更多人住在安全、美學及帶來健康的好宅。

(中時 )