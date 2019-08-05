苗栗縣警局5日上午在警局3樓大禮堂，商請苗栗醫院醫護人員教導CPR及AED急救訓練。〔謝明俊攝〕

苗栗縣警局針對基層員警每天都與民眾接觸，遇有民眾發生身體不適常無法協助急救，錯失搶救黃金時間，因此在5日上午特別商請衛福部苗栗醫院派出醫生及護理師，在縣警局3樓大禮堂進行ＣＰＲ及ＡＥＤ急救訓練，共有400多位員警參加訓練，員警對這項訓練反應熱烈，今後將可在緊急時刻助人一命。

縣警局表示，在多數的意外現場，往往第一個到現場的，不是消防人員，就是員警，如果員警也熟悉CPR等急救技能，就能把握黃金時間救人，在消防救護人員趕到前穩住當事人的生命跡象。

苗栗縣警局就曾有2位同仁因心臟功能出狀況昏倒，就是在黃金救援期，周圍有人使用了CPR及AED，成功挽回了性命。新北板橋日前有一名楊姓市民昏倒，先趕到的警員做CPR，隨後趕到的消防救助員接力搶救，成功救回性命。

過去南部就曾發生有員警在街頭攔檢60多歲林姓男子，沒講幾句林某就昏倒，並失去呼吸心跳，當時在場4名員警無人會CPR，錯失黃金搶救時機，等救護車趕到送醫已來不及，員警雖然強調一直在旁幫忙，但家屬依然痛斥員警害人枉送性命。縣警局有鑑於此，特別商請衛生福利部苗栗醫院派出醫護人員前來訓練同仁學習CPR及AED的使用。

據苗栗醫院醫護人員指出，當心跳停止跳動，腦部在四分鐘後就會因為缺氧而受損；缺氧超過十分鐘後，腦部就可能永遠死亡。CPR的目的，是藉由體外按壓心臟的方式來維持血液循環，使氧氣足以供給到重要的器官。許多研究報告指出，如果病患倒下，卻沒有及時施行CPR，那麼病患的存活率每分鐘將下降7％～10％；如果及時施行CPR，病患每分鐘存活率的下降將會減半。美國和日本的研究報告更進一步指出電擊去顫的重要性。善心救助者如果能在第一時間實施CPR並且加上使用AED，其存活出院的比率可提升到2倍左右。也就是說及時電擊去顫，讓心臟早點恢復自行跳動，病患的存活率可增加近1倍之多，許多家庭也可因此而受惠。

5日下午的教習活動，共有400多位基層佐警到場學習，基層員警對此訓練感到很有意義，未來在外執勤遇有民眾身體不適時，將可主動協助，救人一命。

(中時 )