針對台北市長柯文哲指控，「身邊人都貪污」，總統蔡英文晚間於臉書回應表示，只要提出證據，就立刻送檢調偵辦，但如果沒有證據，很多人在工作崗位上為國家貢獻，柯文哲應向他們道歉。

柯文哲今日表示，自己在2016年1月16號是支持總統蔡英文的，可是蔡英文怎麼把國家搞成這樣子？柯文哲質疑蔡英文：「妳沒有貪汙，可是旁邊的每個都貪汙不是嗎？」

沈默一天後，蔡英文晚間於臉書發文表示，今天一整天都很忙碌，幕僚告訴她，柯文哲說她旁邊的每個人都貪污。蔡英文認為：「柯市長只要提出證據，不管是誰，我就立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，也不應被任意抹煞，柯市長應該向他們致歉。」

蔡英文反問柯文哲，如果有人不分青紅皂白，指控身邊的人每個都貪贓枉法，柯文哲能接受嗎？會不會要指控的人提出具體證據？

她強調，身為公僕，本應奉公守法。政府之中若有人犯錯，會讓犯錯的人知道，在法治國家，他必須面對法律責任。同樣的標準，如果沒有證據，我不是皇帝，更不是獨裁者，我們也不能隨意定任何人的罪。

蔡英文呼籲，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。民選的公職，身負選民所託，如果政治人物都能在自己崗位上努力，國家自然就會變得更好。

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