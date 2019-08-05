台北市長柯文哲今怒嗆蔡英文總統國家治理有問題，他指出「2016年自己是支持小英的，可是她把國家搞成這樣」，直指「小英旁邊每個都貪污」柯對此堅持不道歉，柯文哲愛徒許立民今在臉抒發文，內容提及柯P的口頭禪「 指責別人不會讓自己更好」暗批柯文哲言行。

對於柯選在組黨前夕開地圖炮，網友質疑「柯Ｐ舉動相當不尋常，一下組黨、一下怒罵蔡政府，難道是急了？」由於過去柯在器捐案、二備金等爭議時，皆以「指控人家要有證據」回應，柯若拿不出證據，豈不是自打臉？

柯文哲愛徒、前北市社會局長許立民今晚在臉書發文，內容指出，我們期待一個公開透明的社會， 所以大家會對一些案子有高度的懷疑，一直沒辦法水落石出，其實也是社會不滿的累積，不管案子發生在誰的年代，都應該要求執政者承擔解決。

許立民意有所指說，但是指責別人不會讓自己更好 ，公開指控別人要有證據，案子要水落石出，幾分證據說幾分話的社會，他認為這應該是我們所追求的標準。

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(中時 )