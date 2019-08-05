香港市民今午(5日)發起全港多區集會，表達對修訂《逃犯條例》及政府的不滿。其中旺角的集會在麥花臣球場舉行，現場有逾千人參與，逼爆球場，交通受阻。

下午3時許，部分集會人士前往彌敦道霸路，並用鐵欄設置路障，彌敦道介乎亞皆老街交界被佔領，車輛無法行駛。

晚間大批示威者於深水埗警署外集結，有警員站上警署一建築物天台監察示威者。約晚間9時，港鐵表示，因應警方要求，荃灣線深水埗、長沙灣及荔枝角站將特別安排列車接載乘客離開，其他列車不停這三個站上落客。

(中時 )