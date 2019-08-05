示威者集結 港鐵列車不停深水埗等3站 22:112019/08/05 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港市民今午(5日)發起全港多區集會，表達對修訂《逃犯條例》及政府的不滿。其中旺角的集會在麥花臣球場舉行，現場有逾千人參與，逼爆球場，交通受阻。 下午3時許，部分集會人士前往彌敦道霸路，並用鐵欄設置路障，彌敦道介乎亞皆老街交界被佔領，車輛無法行駛。 晚間大批示威者於深水埗警署外集結，有警員站上警署一建築物天台監察示威者。約晚間9時，港鐵表示，因應警方要求，荃灣線深水埗、長沙灣及荔枝角站將特別安排列車接載乘客離開，其他列車不停這三個站上落客。 (中時 ) #集會 #列車 #示威 #彌敦道 #警署 也許您會感興趣 推薦閱讀 港團體促解僱「公務員集會發起人」 要求集會者不准戴口罩 16:022019/08/02 兩岸 旺角再遊行12萬人上街 警署外丟雜物縱火 19:532019/08/03 兩岸 旺角、尖沙嘴警署外 施放催淚彈清場 22:062019/08/03 兩岸 「武裝」升級 港遊行示威者用大型彈弓射磚入警署 09:252019/08/04 兩岸 將軍澳遊行示威者向警署丟雞蛋 警方帶警犬驅離 17:132019/08/04 兩岸 將軍澳遊行 示威者向警署擲硬物砸破玻璃窗 18:202019/08/04 兩岸 兩場示威後 今發動全港大罷工 04:102019/08/05 話題觀察 兩場示威遊行 警再祭催淚彈清場！不滿港府 全港今發動大罷工 04:102019/08/05 兩岸要聞 港警向輕鐵站施放催淚彈 驅離示威者 15:442019/08/05 兩岸 香港沙田示威者縱火焚燒雜物發生爆炸 消防員已撲滅 21:442019/08/05 兩岸 兩岸熱門新聞 香港黃大仙衝突升級 警方狂射催淚彈 - 兩岸 全港三罷 台資一芳水果茶發文反罷工挺一國兩制 - 時政 - 旺報 傳9月停航小三通？金門民眾憂心將有苦日子 - 兩岸 全港爆混亂！港警至少拘82人 天水圍76人涉非法集會 - 時政 金門縣府證實 小三通停航是誤傳 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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