週二高溫資訊。(圖/氣象局)

利奇馬颱風雖龜速中，但氣象局表示，利奇馬最快周二增強成中颱，，慢一點的話則要等到後天，不排除發布海警。氣象局預報員員陳伊秀表示，週二因為利奇馬颱風外圍移入的水氣增加，東半部、大臺北地區、基隆北海岸及恆春半島有不定時短暫陣雨。其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，明天各地高溫普遍在32度以上，大臺北地區、桃竹苗一帶有可能出現35至37度高溫。氣象局發布高溫資訊，指出臺北市、新北市，桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹市，新竹縣、苗栗縣為黃色燈號。

受颱風影響，南部、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。另外中部以北、東南部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海地區易有8至9級強陣風。

利奇馬颱風目前結構還在整合當中，但未來強度有增強趨勢，暴風圈也會擴大，氣象局預估當颱風暴風半徑會到200-220公里之間的話，最快明天有機會增強成中颱，慢一點的話則要等到後天。

(中時電子報)