66歲林老先生是20年老菸槍，連續2個多月出現嚴重血尿，自稱簡直是「馬桶整缸紅成一片」，才驚覺到醫院檢查，在泌尿上皮發現有4公分腫瘤，確診為左側腎盂泌尿上皮癌第三期，經化療手術後，腫瘤才完全清除。

林老先生雖生活作息正常、有運動習慣，但長達20年總是菸不離手，家人苦勸戒菸，但他總是聽不下去，偶爾出現血尿並不以為意，直到近日連續2個多月排尿「馬桶幾乎是整缸血色」，才驚覺求診，經治療手術恢復健康後，下定決心要戒菸。

亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛表示，泌尿道上皮組織從腎盂、輸尿管、膀胱一路延伸到尿道近端的2／3處，腎盂泌尿道上皮癌是泌尿道上皮細胞癌化所導致，常見症狀大多是無痛性血尿，約有9成的患者是因血尿就醫，而發現罹癌。

石欣衛表示，造成腎盂泌尿上皮癌的原因包括抽菸、環境接觸化學藥劑、服用含馬兜鈴酸成份的中草藥、家族病史、飲食中常攝取高脂肪食物及反覆尿路結石或感染等。石欣衛指出，腎盂泌尿上皮癌第三期的患者，通常於手術前先給予4到6次前導性化學治療，使腫瘤範圍縮小，再施行根除性手術，以達更完整的治癒性。

石欣衛建議，民眾平時要多攝取黃綠色蔬菜、番茄、胡蘿蔔或含抗氧化劑的蔬菜水果，腎盂泌尿上皮癌屬於容易復發的癌症，患者還要定期回診追蹤，才能早期發現、早期治療。

(中時 )