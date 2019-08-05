史崔克裝甲車平台的雷射武器演示擊落無人機

經過多年來對定向能量武器雷射砲的試驗後，美軍將快馬加鞭地在4年內為美陸軍4輛史崔克(Stryker)輪式裝甲車上安裝高能雷射砲，預計在2022年之前完成部署。這具50千瓦級的高能雷射系統，可以用來摧毀無人機、直升機、火箭、火砲與迫擊砲系統。

據《任務與目的》(Task & Purpose)報導，美陸軍日前宣布正式推出一種已通過則試與驗證的雷射武器，陸軍這4輛史崔克裝甲車所配備的50千瓦級雷射武器原型，比起2018年初在德國測試的5千瓦級雷射系統，其能量整整增加了10倍。

這套新的雷射系統原型被稱為多任務高能雷射(MMHEL)，用於保護機動隊伍免受無人機系統(UAS)、旋翼飛機、火箭、火砲和迫擊砲(RAM)的攻擊。這是陸軍正在進行的「機動短距離防空能力」(M-SHORAD)的一部分。

報導引述「高超音速、定向能量、太空與快速捕獲」部門主任瑟古德(Neil Thurgood )的話說，「現在是時候將定向能武器送到戰場了，定向能量武器是陸軍現代化計劃的重要部份，已不再只是研究或示範項目，而是實質的戰略戰鬥能力。

《詹氏防衛》指出，美陸軍與阿拉巴馬州的寇德(Kord)科技公司簽訂一份2.03億美元的合同，購買3輛配備50千瓦級MMHEL雷射裝置史崔克裝甲車。其中雷射裝置的部份分包系統由諾斯羅普．格魯曼公司和雷神公司競標，而製造史崔克裝甲車的通用陸地系統公司參與裝備整合。而最初的4部裝設高能雷射砲的史崔克裝甲車原型，最後可能會讓預算金額高達4.9億美元。

報導說，50千瓦射砲並非美國陸軍的極限，他們現在正在尋求100千瓦級高能雷射戰術車輛演示器(HEL-TVD)的雷射系統原型，這座更大型的雷射系統不僅用於中型戰術車輛平台上，也能讓其他軍種有意配備高能雷射裝置的平台使用。陸軍與海軍都在開發類似HEL-TVD的技術，未來可能讓雷射裝置達到約250-300千瓦級的能量，可以摧毀比無人機或火砲更強大的武力威脅。

(中時電子報)