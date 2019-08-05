香港中通社報導，印度內政部長阿米特·沙阿5日在國會宣布，將取消查謨－喀什米爾邦（印控喀什米爾）的「特殊地位」。喀什米爾地區在印度和巴基斯坦之間具有主權爭議。針對印度的決定，巴基斯坦方面予以回應，稱印度的做法違反了聯合國決議。

據海外網引述新德里電視台報導，5日上午，阿米特·沙阿在國會表示，印度憲法第370條將被廢除，之後查謨－喀什米爾邦將會重組，分為兩部分，一部分是查謨－喀什米爾，另一部分是拉達克，後者不設立法機關。報導稱，在宣布這一決定之前，印度總理莫迪剛在自己的住所召開了內閣會議。

目前，這一地區的查謨和斯利那加的網絡和電話線中斷，數千名準軍事部隊人員已被派往當地。此外，查謨－喀什米爾邦前首席部長塞依德等幾位領導人被軟禁。

針對印度宣布取消查謨－喀什米爾邦「特殊地位」的決定，巴基斯坦外長庫雷希譴責此舉違反了聯合國關於該地區地位的決議。

據了解，印度憲法第370條是臨時條款，賦予查謨－喀什米爾邦「特殊地位」，包括擁有自己的憲法，和除國防、通訊和外交事務以外的決策權。

查謨－喀什米爾邦地處喜馬拉雅山脈南麓的喀什米爾地區，因印巴領土爭議，也被稱為「印控喀什米爾」，為印度最北部邦，面積10萬1387平方公里。

查謨－喀什米爾邦是印度唯一的穆斯林占多數的邦。由於歷史上的主權爭議和宗教問題，印度憲法規定查謨－喀什米爾邦享有自治特權。而莫迪領導的人民黨一直要求結束查謨－喀什米爾邦的特殊地位，稱此類法律妨礙該邦與印度其他地區的融合。

(中時 )