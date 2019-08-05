台北市長柯文哲怒嗆蔡英文總統旁邊的人都在貪污，蔡英文今晚回應表示，柯只要提出證據，不管是誰，她就立刻送檢調偵辦，否則柯應該向他們致歉。她也反問柯P「如果有人不分青紅皂白，指控你身邊的人每個都貪贓枉法，柯市長你能接受嗎？你會不會要指控的人提出具體證據？」

柯文哲批評蔡英文總統雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污啊」，總統府要求柯道歉，但柯再嗆「不是故意要批評她，但是要有反省的能力，我就問慶富案辦到哪去？兆豐案辦到哪去？有時候被人家批評很不爽，但是轉過頭去還是要想一下！」

蔡英文今晚在臉書表示，今天依舊是忙碌的一天，「身為總統，把時間和力量集中在自己的崗位上，把事情做好，是我對自己的要求」。

她列舉一整天的行程，早上接見巴拉圭最高法院的院長希梅內茲，希望台巴兩國除了加強產業合作，也能促進雙邊司法交流，保障人民權益；下午邀請年僅17歲的桌球國手林昀儒到總統府，祝賀他奪得T2鑽石聯賽馬來西亞站男子單打冠軍，世界排名躍升第13名！

蔡英文今天下午還聽取中央政府的預算報告，她說，今年是22年來，政府的歲出、歲入首次達到平衡，代表我們嚴守財政紀律。

行程的空擋，幕僚告訴她，柯文哲在媒體上說小英旁邊的每個人都貪污。蔡英文強調，「 柯市長只要提出證據，不管是誰，我就立刻送檢調偵辦，嚴查到底」。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，也不應被任意抹煞，柯市長應該向他們致歉。

她也想問柯市長，如果有人不分青紅皂白，指控你身邊的人每個都貪贓枉法，「柯市長你能接受嗎？你會不會要指控的人提出具體證據？」

她說，身為公僕，本應奉公守法。政府之中若有人犯錯，她會讓犯錯的人知道，在法治國家，他必須面對法律責任。「同樣的標準，如果沒有證據，我不是皇帝，更不是獨裁者，我們也不能隨意定任何人的罪」。

蔡英文反批柯文哲，「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升」。民選的公職，身負選民所託，如果政治人物都能在自己崗位上努力，國家自然就會變得更好。

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