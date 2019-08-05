新北市金山區公所規畫8月3日至9月15日期間每周六、日，於產地金山中山溫泉公園、新北市板橋農會、臺北市希望廣場等點陸續舉辦多場次小農市集活動。（葉書宏翻攝）

新北市金山區公所規畫8月3日至9月15日期間每周六、日，於產地金山中山溫泉公園、新北市板橋農會、臺北市希望廣場等點陸續舉辦多場次小農市集活動。（葉書宏翻攝）

新北市金山區公所規畫8月3日至9月15日期間每周六、日，於產地金山中山溫泉公園、新北市板橋農會、臺北市希望廣場等點陸續舉辦多場次小農市集活動。（葉書宏翻攝）

2019新北健康三寶－金山甘藷季開跑，為方便民眾購買正港金山甘藷，並能同時採買到在地新鮮農特產品，金山區公所規畫8月3日至9月15日期間每周六、日，於產地金山中山溫泉公園、新北市板橋農會、臺北市希望廣場等點陸續舉辦多場次小農市集活動。

期藉由金山在地青農、小農自產自銷方式，達到好東西與好朋友分享的目的。總計19場次的小農市集活動，歡迎民眾請把握絕好機會，要買要快！

新北市政府農業局表示，於甘藷盛產期間攜手金山區公所辦理「2019新北健康三寶-金山甘藷季」系列活動，期帶動地方經濟效益，藉由小農市集活動平臺，推廣金山在地農特產品，擺攤的青農們所販售的新鮮甘藷及農特產品，多採有機無毒耕作，營養價值相當高，吃過買過的人都愛不釋手。且透過市集活動與優質青農面對面互動交談，聆聽其對土地的關懷與熱情，亦是一次特別的經驗。

金山區區長陳國欽表示，金山甘藷種植面積廣達95公頃，產量逐年增多，每年4月栽種、7至10月就能採收，正港臺農66號金山紅心甘藷口味香甜，口感綿密Q彈，簡單料理最能吃出甘藷美味，很多在地老人家都說，小時候很「怕」吃甘藷，現在老了卻很「愛」吃甘藷，金山甘藷獲各地遊客喜愛，百吃不厭讚不絕口。

陳國欽說，參與本次小農市集擺攤的都是北海岸最優秀的農友，開賣當日準備很多甘藷、蔬果販售外，還有好康大放送、壹圓銅板競標樂、優惠大轉盤及各項精采表演，讓現場民眾玩遊戲的同時，取得優惠的價格，大家開開心心採購，帶伴手禮回家與親朋好友分享。

陳國欽再提醒，「金山甘藷季-焢窯樂一夏」主活動將於8月17日於金山玉爐路舉行，歡迎各位朋友來金山買甘藷、挖甘藷、焢甘藷，逛老街賞美景。相關資訊請洽活動官網（http：／／www.2019金山甘藷節.tw／），並關注金山區公所Facebook專頁（https：／／www.facebook.com／jinshangov／）。

(中時 )