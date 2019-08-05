陸美貿易緊張未解，美國總統川普日前才針對3千億美元的大陸輸美產品，祭出10％關稅，而川普5日上午再發推文，譴責大陸操控匯率。

川普在推文中寫道，大陸「讓其貨幣匯率掉到幾近史上最低點，這就稱為『操控貨幣』。聯準會，你們有聽到了嗎？長期來看，此一重大違規，將會大大削弱中國大陸。」

(中時 )