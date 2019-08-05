川普發推文罵中國操控匯率 22:072019/08/05 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸美貿易緊張未解，美國總統川普日前才針對3千億美元的大陸輸美產品，祭出10％關稅，而川普5日上午再發推文，譴責大陸操控匯率。 川普在推文中寫道，大陸「讓其貨幣匯率掉到幾近史上最低點，這就稱為『操控貨幣』。聯準會，你們有聽到了嗎？長期來看，此一重大違規，將會大大削弱中國大陸。」 (中時 ) #大陸 #川普 #匯率 #中國 #貨幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 想要的一次滿足! 分析師驚揭川普完美計劃 15:222019/08/02 財經 曾槓川普 眾議員自宅遇搶 川普發文調侃 22:152019/08/02 國際 川普突襲 再對陸貨加徵關稅 04:102019/08/03 財經要聞 遭抓把柄？川普放棄提名鐵粉議員任情報頭子 08:552019/08/03 國際 自家事！稱香港示威「騷亂」川普：陸自己會解決 12:572019/08/03 國際 亮出「最後王牌」追殺陸 專家爆川普已敗了 00:032019/08/04 財經 鷹派反徵稅 川普：因你們空手歸 04:092019/08/04 焦點新聞 工商社論》川普一刀兩刃的選戰策略 04:102019/08/04 財經要聞 人物剪影－英版川普 領英脫歐 04:102019/08/04 財經要聞 美記者爆料：陸將投震撼彈 要求國企停買美農產品 14:172019/08/05 國際 國際熱門新聞 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 - 國際 川普發推文罵中國操控匯率 - 國際 為引領自貿 上海自貿區零關稅 影響香港地位 - 國際 否認沒買美國農產品 陸：227萬噸大豆已裝船 - 國際 赴日旅遊需留意 8、9號颱風 恐連續襲日 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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