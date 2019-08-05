路透8月5日報導指出，北京正在規劃一項試點項目，將在上海自由貿易區取消所有關稅並簡化一系列外貿程序。也就是在上海自貿區實行零關稅的實驗。大陸高層將在北戴河會議將進行進一步討論。

沒有透露姓名的知情消息人士對路透表示，在美中貿易戰愈演愈烈之際，北京希望佔據引領國際自由貿易的領導地位。

其中一名消息人士表示，中國總理李克強7月底視察上海時討論了這項計畫。一般認為，如果香港示威抗議擴大，將會嚴重傷害香港的亞洲經貿中心的地位。上海自貿區進行零關稅的實驗，會進一步對香港造成競爭壓力。

這名消息人士表示，美國產品及企業是否會納入試點計畫則仍在討論之中。路透社的報導說，上海自貿區一名官員不予置評，中國發改委未回復置評要求。

上海自貿區是中國在上海設立的區域性經濟特區，希望在這一位於浦東的區域性自由貿易園區探索中國在全球競爭中新的優勢和模式。這一計畫若付諸實施，外國企業在自貿區轉運或儲放的商品將不會被課征關稅，也不需清關就能暫時存放商品，同時將享受簡化的通關程式。

消息人士對路透社說，若試行成功，這項計畫可能擴大到中國其他約十餘處自貿區。

(中時 )