新北市金山區公所於父親節前夕，在金山區兄弟宴會廳舉辦「新北市金山區108年度模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）

新北市金山區公所於父親節前夕，在金山區兄弟宴會廳舉辦「新北市金山區108年度模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）

新北市金山區公所於父親節前夕，在金山區兄弟宴會廳舉辦「新北市金山區108年度模範父親表揚活動」，在玉山菊元合奏團優美的樂音下，由區長陳國欽為金美里郭松禎等8位模範父親獻上捧花及匾額，並親自為父親們戴上獅子王的專屬頭冠，更邀請模範父親家屬代表奉上爸氣十足的獅子氣球及給予爸爸一個感謝的擁抱，活動最後透過大家齊獻唱「寶貝」歌曲，讓爸爸們感受溫馨且榮耀的時刻。

金山區長陳國欽表示，代表金山區參加市級模範父親表揚的金美里郭松禎爸爸，生性樂善好施，含飴弄孫之餘，仍投身社會服務事項，經常訪視石門、萬里、金山3區內亟需救助之弱勢家庭及清寒學子，給予昏暗角落溫暖與愛心關懷。而區級李德虎、許坤地、許萬益、高木村、蔡崑輝、高茂及李火焰等7位模範父親代表，更貼切呼應本次的表揚主題「獅子王」，總是默默付出不求回報，努力成為家中強而有力的後盾，如獅子堅守地盤，保衛家庭中的每一位成員，為我們遮風避雨。

「父愛如山，高大而巍峨；父愛如天，粗曠而深遠」，本次表揚活動特別設計加冕儀式暨感恩禮，希望做孩子的大聲對爸爸說出心中的愛，用一顆感恩的心去對待爸爸，用一顆真誠的心去與爸爸交流。

透過加冕儀式暨感恩禮，是要用行動告訴爸爸：「小時候是您牽著我的小手、呵護我；現在，換我牽您長滿厚繭的手，陪您一起走。」接受表揚的模範父親，都是孩子心目中最慈祥的歐爸，是永遠的靠山，希望為人子女者能勇敢表達對父親的愛意，金山區公所也提前祝福所有爸爸們「父親節快樂！」

(中時 )