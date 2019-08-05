屏東警方成立「野人專案」奏效，被稱「台灣藍波」及「台灣野人」林金寶這次現蹤不到三個月，今天（5日）晚間在屏東滿州山區，成功圍捕林嫌到案正漏夜偵辦。

在東部及南部警方口中被稱為「台灣藍波」、「台灣野人」的男子林金寶，今年4月出獄後，又流竄在屏東滿州山區，不時的下山侵入民宅內煮食，甚至把玩ipad，不過台灣野人的行為並不野，事後都還會記得洗碗及關燈，警方看完受害人提供的影帶後簡直是哭笑不得，但想起10年前為了逮捕他，耗費3個月動員了500餘人才將他緝捕到案的苦差事，大家心中又暗自喊苦。

「台灣野人」林金寶今年四月出獄後流竄屏東山區，攜帶鐮刀騷擾民眾宅造成恐懼。（謝佳潾翻攝）

為此屏東警局，尤其恆春警分局還城裡「野人專案」遭到不基層員警「靠北」，還在臉書「靠北警察」貼文說：為了求表現，居然想出一個「野人專案！」，深夜時段要各所出人去找野人！，你妹的⋯⋯以為恆春警力很夠嗎？

「台灣野人」林金寶7月起在恆春、滿洲地區不時侵入民宅偷吃食物，近期還偷鐮刀、發生持木棍傷人案，造成附近居民恐慌，警方經近1個月埋伏圍捕後，5日晚間終在滿洲九龍山區逮獲林嫌，警方將針對林嫌進行漏夜偵訊。

儘管「野人專案」被基層員警猛酸，不過這次能在不到3個月時間內，將這名流竄在山林間，騷擾民宅造成恐慌的「台灣野人」擒捕回籠，現在總算可以鬆口氣了。

(中時電子報)