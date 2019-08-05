台北市長柯文哲和前鴻海董事長郭台銘尚未表態是否參選2020，前總統陳水扁今天表示，深信2020年總統大選三腳督，一定會有棄保問題，不管第三勢力的候選人是柯文哲或郭台銘。如果是柯文哲，那是綠營的棄保；如果是郭台銘，則是藍營的棄保。

陳水扁今晚在新勇哥物語表示，1994年台北市升格為直轄市首度市長民選，一直到2018年台北市長選舉，都曾發生過「棄誰保誰」的政治操作。深信2020年總統大選三腳督，也一定會有棄保問題。

他認為，縱使郭台銘最後以無黨籍參選，「棄郭保韓」將是必然結果。有心人或政論名嘴，有意無意之間透露，一旦郭台銘參選，藍營大分裂將對韓國瑜不利。數學理論如此，問題是「選舉是化學」，千變萬化。

陳水扁指出，郭韓二個系出同門，與中國關係剪不斷理還亂，最後沒有「合流」也會「棄保」，而被棄的當然是非主流的郭台銘。蔡英文陣營應該很清楚2020仍是一場硬戰！

他以1994年台北市長選舉為例，新黨趙少康陣營操作「棄黃保趙」沒有成功，但新黨議員當選11席。1998年，新黨再度推出市長候選人王建煊，最後成功操作「棄王保馬」，新黨議員仍有9席，得票數27萬多，王建煊只獲得不到3％的4萬4千多票。

2000年總統大選，不只宋楚瑜操作「棄連保宋」，新黨黨魁李慶華也操作「棄李（敖）保宋」，新黨總統候選人李敖只獲得不到1萬7的選票，得票率0.13％。宋楚瑜還是輸了31萬票。

2006年台北市長選舉，國民黨與新黨合推新黨的郝龍斌參選，他說，面對二位在省市政府亮麗治理的總統級候選人強勁競爭，謝長廷確保民進黨41％基本盤，宋楚瑜原本要透過「馬宋會」操作「棄郝保宋」，反被「棄宋保郝」所吞噬，僅得到5萬3千多票，得票率4.1％，完全不像一個選過總統差點當選的政黨領袖。

陳水扁最後下了結論，「選舉經驗告訴我們，王聖人與宋省長都可被棄保了，2020放棄郭台銘又算什麼！」

(工商 )