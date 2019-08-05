一芳水果茶源自台灣，快速進軍兩岸拓點。（翻攝一芳官方微博）

上海墨印餐飲管理公司」發出聲明。（翻攝一芳官方微博）

一芳水果茶聲明表示支持一國兩制。（翻攝網路）

「一芳台灣水果茶」爆發爭議！今（6日）於大陸官方微博發布聲明：「一芳堅決反對任何形式對香港長治久安危害的行爲，同時也會加強對旗下加盟門店約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象。」經瞭解，因旗下香港加盟店兼職員工，涉入反送中罷工活動，張貼告示「與香港人同行，休業一天，香港人加油」，一芳水果茶為此表達品牌立場，並表示已將該員工辭退。

隨後該微博再度發文表示，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工，有關違約門店已即刻採取解約關店動作，若有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利，一芳絕對不允許任何意圖分裂國家的行徑！」

由於發文告示由「上海墨印餐旅管理公司」所公告，台灣一芳水果茶總公司尚未對此回應，不過台灣官方臉書已被網友罵翻，湧入數千則留言，揚言抵制。例如：「從不曾想要買你們的飲料，好險沒買！」「吳寶春在等你們合作呢，買一國兩制茶送九二共識麵包。」「去西門町看電影，都會特別跑去買一芳，上班也會揪團訂一芳，但是今天看到這個聲明，以後就不用喝了，bye」等留言，引發不小台灣民眾反彈，恐重現吳寶春與85度C等立場爭議事件。

(中時 )