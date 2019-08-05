我們常用「打不死的蟑螂」形容它們的頑強，現在科學家正在學習這種狡猾的蟲子，加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)的研究人員研發蟑螂大小的機器人，也學習蟑螂的速度與的頑強，即使把這個機器人踏在腳下，事後它仍然可以繼續爬。

科技探險(techxplore)報導，機器人研究團隊的林立維(Liwei Lin)說：「大多數這種尺寸的特殊小型機器人，往往既精密又脆弱，如果不小心踩到它們，幾乎確定就是報銷。所以我們改用彈性材料來製作腳部，以及最薄的壓電材料，就不用擔心壓扁了。」

柏克萊分校之所以研究蟑螂型機器人，並不是為了嚇人，而像這樣的小型機器人在搜索和救援任務中會有很用處，受困者常常擠壓在搜救員到不了的方，甚至瘲到窄救援犬或是小車機器人都難以進入，這時候蟲子大小的小型機器人就變得很重要了。

這種蟲型機器人，踏扁還能繼續爬。(圖/加州柏克萊大學)

這項研究是柏克萊大學與中國電子科技大學深圳研究所共同合作，中電科大的吳義川助教(Yichuan Wu)也是論文作者。

該機器人大約只有一張大郵票的大小，由聚偏二氟乙烯(PVDF)的壓電材料薄片製成，這種壓電材料性質相當獨特，只要施加電壓，材料就會膨脹或收縮，就能達成昆蟲腳一般的運動。

研究人員將PVDF塗在一層彈性聚合物上，使整個材料可以隨著電流而彎曲，然後，他們增加了一條前腿，以便當材料在電場下彎曲和伸直時，腳就會以跳躍運動的方式，將身體向前移動。

蟲型機器人介紹，影片前半段有蟑螂的畫面，請讀者慎重。

機器人展現了頗類似蟑螂的能力，它最快的爬行速度可達到每秒20個體長的速度沿著地面爬行，速度可與蟑螂相比，是昆蟲級機器人中爬的最快的。它可以穿過管子，爬上小斜坡並承載小負荷，例如一粒花生。

也許最令人印象深刻的是，拜彈性材料之賜，這個機器人不怕被踏扁，能承受大約60公斤的壓力，大約是普通人的重量 。

這種特性的好處是，當它爬進隙縫時，它能夠克服各種壓迫與危險，幾乎可稱無孔不入。或許在未來，地震廢墟的生命探查工作，就是由這種蟲形機器人先探路。

(中時電子報)