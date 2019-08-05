威力彩今晚開獎，頭獎再度槓龜!台彩表示，45連槓的威力彩，預估下期銷售金額5.4億元，頭獎累積上看18.2億元，若由1注獨得，不僅為今年最高單注獎金，也是台彩第四屆經營以來，第3高單注獎金。

根據台彩最新公告顯示，威力彩第108000062期開出的獎號依大小排序分別為01、07、14、16、20、30，第二區為04；開獎結果顯示，第一區6個號碼全中的二獎幸運兒共有3名，分別抱得1195萬元，一夜之間晉身千萬富翁。

不過，換個角度想，若二獎幸運兒購買彩券當下，進行第二區1至8號包牌，不僅是貳獎幸運兒，還能成為今年最大獎、16.5億元的頭獎幸運兒得主；更簡單來說，買彩券當下只差700元，開獎後的彩金卻是天壤之別，換算下來，兩者彩金相差138倍。

台彩建議，民眾可以用包號的方式，將威力彩第二區1到8的號碼一次包下，對中頭獎的機率從原本的2200萬分之一，提高至276萬分之1，假使對中第一區的6個號碼，除了可對中頭獎外，亦可一次囊括7注貳獎。

(中時 )