40歲劉姓男子去年在幫母親尋找記憶卡時，意外在書房發現父親和小三翻雲覆雨的性愛影片，私下備份交給母親，劉母氣得報警提告，劉父被起訴後，閱卷驚見竟是兒子當「抓耙子」，怒告兒子妨害電腦使用，桃檢認為劉男並非「無故」取得，予以不起訴處分。

劉男坦承發現父親性愛影片後，備份並交給母親，但強調是幫母親找空白記憶卡時，到住家2樓書房找到記憶卡，測試裡頭是否有其他資料才發現的，強調書房全家都能進入，且認為記憶卡涉及父母間婚姻忠誠，否認有妨害電腦使用。

劉母證稱平時在聽經文，念佛機需要記憶卡，委託兒子買了很多張記憶卡放2樓書房，孫子也會在書房彈鋼琴，兒子確實是在找記憶卡時發現性愛影片的。劉男姊妹也證稱，大家都能進書房，且書房內有一台全家使用的鋼琴。

桃檢認為性愛影片記憶卡放在全家皆可自由進出的書房，且劉男是基於維繫家庭永久共同生活的蒐證必要性，與「無故」構成要件不符，予以不起訴處分。

(中時 )