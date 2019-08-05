知名手搖茶飲一芳水果茶今天針對香港罷工一事在微博發文，指堅決維護一國兩制，反對暴力罷工。一芳水果茶公關對此表示，相關文章並不是台灣總公司聲明，其餘問題暫不回應。

香港「反送中」805罷工今天登場，一芳水果茶在下午5時許於官方微博發文指出，「堅決維護一國兩制，反對暴力罷工，有關違約門店已即刻採取解約關店動作，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利，一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑；除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店壓力下堅持營業」。

晚間8時30分左右，微博同篇文章更改內容，表示「一芳堅決反對任何形式對香港長治久安的危害行為，同時也會加強對旗下加盟店約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象」。

根據中央社記者向一芳水果茶公關副理林孟樺求證微博文章內容，她表示，微博上的內容並不是台灣公司所發出的聲明；對於改文的狀況，也不清楚；其餘問題，暫時不對外回應。

(中時電子報)